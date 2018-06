Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, der wie schon im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer wieder ein Trainingslager am Wiesensee absolviert, macht während seines Westerwald-Aufenthalts auch im Kreis Altenkirchen Station und bestreitet am Mittwoch, 10. Juli, ab 18 Uhr im Honigsessener Uhlenberg-Stadion ein Testspiel gegen Bezirksligist VfB Wissen. „Den Zuschauern in der Verbandsgemeinde Wissen und Umgebung wird somit seit mehreren Jahren wieder einmal ein Erstligist in der Region präsentiert“, freut sich der VfB-Vorsitzende Thomas Nauroth.

Da das Dr. Grosse-Sieg-Stadion aufgrund einer nicht verschiebbaren Pflegemaßnahme am Platz an diesem Tag gesperrt ist, weicht man nach Honigsessen aus. „Wir sind sehr froh, dass unser Nachbar, der TuS ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.