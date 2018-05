Am Sonntagnachmittag war auf dem Kunstrasen in Langenbach fast jeder Schuss der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen ein Treffer. Mit 8:0 (5:0) fegten die Gastgeber in der Bezirksliga Ost die TuS Burgschwalbach vom Platz und waren dabei nicht nur „gnadenlos effizient“, wie Trainer Jörg Mockenhaupt hinterher richtig erkannte, sondern lebten dem akut abstiegsbedrohten Gegner das vor, was ihm im Tabellenkeller fehlt: die gesunde Härte im Zweikampf.

„Wenn man Vorletzter ist und noch Ambitionen hat irgendwie drinzubleiben, dann kann man so nicht auftreten“, brachte es TuS-Coach Thorsten Baier nach Abpfiff auf den Punkt. Vor allem Mario Weisang ...

Lesezeit für diesen Artikel (311 Wörter): 1 Minute, 21 Sekunden

