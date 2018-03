Rückschlag für den FC Metternich im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Während Spitzenreiter Ahrweiler BC mit dem 4:2 gegen die SG Gönnersdorf seine erste Aufgabe dieses Jahres löste, unterlag die Germania überraschend gegen die SG Vordereifel mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages auf dem Kunstrasenplatz in Urbar erzielte Lukas Mey in der 70. Minute. Das 0:1 war gleichzeitig die erste Saisonniederlage für den FC Metternich. Für Vordereifel war es nach durchwachsen gelaufener Vorbereitung ein erster Befreiungsschlag, um sich in der Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten. Mit 18 Punkten aus 17 Spielen hat Vordereifel als Zwölfter zu Niederburg, Oberwesel (das Derby beider Klubs fiel aus) und Rheinböllen (0:1 in Mülheim-Kärlich) aufgeschlossen.

Dass sich die Vordereifeler Mannschaft von Trainer Peter Geisen etwas vorgenommen hatte, wurde von Anfang deutlich. Mit den Winter-Neuzugang Yannik Bach (kam vom Rheinlandligisten TSV Emmelshausen) von Anfang im Sturm ...

