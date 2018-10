SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach - SG Vordereifel (Sa., 16 Uhr, in Braunshorn). Spitzenspiel in Braunshorn: Der Tabellenvierte SGB kann mit einem Sieg den Dritten Vordereifel überholen. Beide sind am vergangenen Spieltag in ...