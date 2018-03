Das Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den FC Cosmos Koblenz beschließt für den Ahrweiler BC das zweite Saisondrittel in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Auch gegen die abstiegsgefährdeten Koblenzer soll es keine Nachlässigkeiten geben. Der 17. Sieg im 20. Spiel ist klar anvisiert, eine Trainingsverletzung aber lässt die Kreisstädter zumindest etwas unruhig werden. In der Trainingseinheit am Dienstag passierte es: Torjäger Almir Porca griff sich kurz vor dem Ende an die Leiste und musste abbrechen. Ein weiteres Training in der Woche war nicht möglich, und auch für den Spieltag sieht ABC-Coach Jonny Susa schwarz. „Zu 99 Prozent muss Almir aussetzen. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, wollen aber auch keinesfalls ein Risiko eingehen.“ Wie schwer ein Ausfall des 21-jährigen Bosniers wiegen würde, ist nicht leicht abzusehen, denn Porca kam bislang in jedem Spiel zum Einsatz. Statistisch gesehen sorgt der Torjäger für die Hälfte aller ABC-Tore. Bereits 29 Mal in 19 Spielen schlug er zu.

„Natürlich ist Almir nicht eins zu eins zu ersetzen. Aber unser Erfolg beruht auch nicht allein auf ihm. Wir haben absolut genug Qualität im Kader, um weiter erfolgreich zu sein“, ...

