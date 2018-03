Transfer: Yannick Bach zur SG Vordereifel

Umstrukturierungen im Angriff beim abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten SG Vordereifel: Luca Feldhausen kehrt in der Winterpause zum A-Klässler SG Eifelhöhe Beuren zurück, dafür hat Vordereifel Yannick Bach vom Rheinlandligisten TSV Emmelshausen verpflichtet.

Der Binninger Bach ist für seine Torgefährlichkeit bekannt, den TSV schoss er mit 32 Treffern 2016 zurück ins Verbandsoberhaus. In dieser Saison kam der kopfballstarke Stürmer in der Rheinlandliga aber aus verschiedenen Gründen keine Minute zum Einsatz. Nun geht der 26-Jährige wieder in seiner Heimat auf Torejagd. Viele Bach-Treffer kann Vordereifel gut gebrauchen, als Tabellen-13. und damit als Viertletzter hat das Team von Peter Geisen akute Abstiegssorgen.

Auf Luca Feldhausens Treffsicherheit setzt nun die SG Eifelhöhe, die in der A-Klasse als Tabellenelfter momentan – derzeit gäbe es mit Mengerschied und Mörschbach zwei Bezirksliga-Absteiger – auf dem Relegationsrang überwintert. Feldhausen war im Sommer 2016 vom damaligen B-Klässler Eifelhöhe zu Vordereifel gewechselt und hatte in seiner ersten Bezirksligasaison stattliche 13 Mal getroffen. In dieser Spielzeit kam Feldhausen auch aus Verletzungsgründen nur auf ein Tor. bon