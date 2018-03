Tests: Kirchberg 1:5, Mörschbach und Oberwesel unentschieden – Sieben Spiele am Wochenende

Unter der Woche wurde dreimal getestet, am Wochenende wird siebenmal getestet – und noch Futsal zwischendurch gespielt: Die überkreislichen Fußballer sind also langsam wieder voll in ihrem Element.

FC Karbach

Testspiel-Doppelpack neben Futsal-Einsatz in Boppard am Samstag für den Oberliga-Zehnten: Am Freitag (20 Uhr) fahren die Karbach zum A-Klasse-Tabellenzweiten Spvgg Cochem an die Mosel. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es dann zum Rheinlandligisten SG Andernach, der in den vergangenen neun Tagen den Oberligisten Engers (2:1) sowie danach die Bezirksligisten Ahrweiler (3:1) und Müden (3:1) bezwungen hat.

TSV Emmelshausen

Nach den beiden Niederlagen bei den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz (1:4) und FV Engers (1:2) misst sich der Rheinlandliga-Tabellenführer am Sonntag (15 Uhr) mit dem Südwest-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Kreuznacher Stadtteil Winzenheim.

TuS Kirchberg

Normalerweise hatte der Bezirksliga-Vierte den Test bei Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich für Samstag eingeplant, aber durch die Teilnahme des TuS an der Futsal-Rheinlandmeisterschaft in Boppard wurde die Partie in die Woche verlegt und fand am Mittwoch statt. Kirchberg verlor mit 1:5 (0:0), hielt aber eine Stunde lang trotz dezimierten Kaders – Trainer Christian Schneider musste auf acht Akteure verzichten – gut mit und ging durch Süleyman Özer in Führung. „Dann sind wir ein Stückweit eingebrochen, was auch mit Umstellungen zu tun gehabt hat, aber für uns war der Test absolut okay“, sagte Schneider.

TuS Rheinböllen

Der Bezirksliga-Neunte Rheinböllen hatte ursprünglich zwei Tests anberaumt am Wochenende gegen den Maifelder SV und Rheinland Mayen, die finden aber nicht statt. Stattdessen testet der TuS am Samstagmorgen um 10.30 Uhr bei den A-Junioren der SG 99 Andernach (Vierter Rheinlandliga).

SV Oberwesel

Der SVO hat sein erstes Testspiel hinter sich. In Winzberg kam der Bezirksliga-Zehnte nicht über ein 1:1 (0:1) bei der Spvgg Viertäler (B-Klasse Mainz-Bingen) hinaus. Max Engel gelang erst kurz vor Schluss der Ausgleich für Oberwesel. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) steigt für den SVO in Gondershausen das nächste Vorbereitungsmatch beim A-Klässler SG Morshausen.

SG Niederburg/Biebernheim/Dams.

Beginn des Testspielreigens auch für den Tabellenelften der Bezirksliga: Niederburg kickt am Samstagmorgen beim TSV Zornheim in der Nähe von Nieder-Olm. Anstoß beim Tabellensiebten der Bezirksliga Rheinhessen ist um 11.30 Uhr.

SG Mörschbach/Liebshausen/Arg.

Der Bezirksliga-Vorletzte hat seinen zweiten Test absolviert und beim B-Mosel-Klub SV Blankenrath um Trainer Kay Nell 2:2 (2:1) gespielt. Die Tore zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für Mörschbach erzielten Roman Theise und Simon Peifer. Am Samstag ist die SG als Masterssieger bei der Futsal-Rheinlandmeisterschaft in Boppard dabei, ein Test draußen steht nicht an.

SG Mengerschied/Unzenberg/Sarg.

Für das Bezirksliga-Schlusslicht steht am Sonntag um 15 Uhr der erste Test an. Beim B-Mosel-Klub SV Blankenrath sind die Mengerschieder dann zu Gast. bon/mb