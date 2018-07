Zwei Tage vor dem Rheinlandpokalspiel am Donnerstag (19.30 Uhr in Laubach) gegen Rheinlandligist SG Andernach hat sich der Fußball-Bezirksligist SG Vordereifel mit sofortiger Wirkung von Stürmer Arlind Schmitt (kam von Lokalrivale SG Treis-Karden) nach nur wenigen Wochen Zusammenarbeit getrennt hat. Trainer Kevin Schneck sagte zur Trennung von Schmitt: „Zum einen war auf ihn kein Verlass, zum anderen hat er sich bei uns nicht wohl gefühlt, dann ist für alle trotz unserer Personalsituation am besten, wenn er nicht mehr für uns spielt.“ Ob Schmitt nun zur SG Treis-Karden zurückkehrt, oder sich einen anderen Verein sucht, stand noch nicht fest.

Da er bei Vordereifel Testspiele bestritten hat, ist ein Wechsel nur als Vertragsamateur möglich. bon

