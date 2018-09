Eine Überraschung lag für die SG Elztal nicht wirklich in der Luft. Dennoch verkaufte sich der Fußball-Bezirksligist beim 1:4 (0:3) in der zweiten Rheinlandpokal-Runde gegen Oberliga-Spitzenreiter TuS Rot-Weiß Koblenz richtig gut. Für die Bezirksligapartie am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen sollte der Auftritt Selbstvertrauen bringen. Zwölf Minuten waren gegen Rot-Weiß gerade gespielt, da sah sich die Elztaler Elf von Trainer Sascha Arenz bereits mit einem 0:2 konfrontiert – eine hohe Niederlage war zu befürchten. Beim ersten Treffer kam Keeper Nico Daheim einen Schritt zu spät gegen TuS-Angreifer Ismayil Barut. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marcus Fritsch (9.). Nur drei Minuten später kam Sascha Engel ungestört zum Kopfball und hatte keine Mühe einzunicken.

Nach diesem Tor legten die Gastgeber vor 380 Zuschauern auf der Alm aber die Anfangsnervosität ab und standen defensiv in einer Fünferkette richtig gut. Gegen eine feine Einzelaktion von Engel ...

