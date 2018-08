In einer vorgezogenen Partie des vierten Spieltages in der Bezirksliga Mitte teilten sich die SG Elztal und die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern die Punkte. Am Ende einer intensiven Partie auf der Elztaler Alm stand ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Im ersten Durchgang hatten die Maifelder leichte Vorteile und gingen auch verdient nach 31 Minuten in Führung. Die Neuzugänge Moritz Pies und Mickel Kohlhaas zeigten eine feine Kombination, Kohlhaas schloss zum 1:0 ab.

Noch vor der Pause setzte es den nächsten Rückschlag für die Gäste. Nach einer Rangelei zwischen Martin Steffes und Fabian Windhaeuser zeigte Schiedsrichter Jan-Niklas Barbara beiden Akteuren den Gelben Karton. ...

Lesezeit für diesen Artikel (249 Wörter): 1 Minute, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.