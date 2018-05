Der Favorit wackelte kurz, fiel aber nicht. Am Ende setzte sich der Ahrweiler BC mit 3:1 (2:0) bei der SG Elztal durch. Die Kreisstädter haben nun die Gelegenheit, am letzten Spieltag vor eigenem Publikum mit einem Heimsieg gegen Ata Spor Urmitz die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu feiern. Die Maifelder können sich im Rennen um den Klassenverbleib noch nicht zurücklehnen, haben vor dem Saisonfinale bei der SG Gönnersdorf-Brohl (Samstag, 17.30 Uhr) aber eine gute Ausgangsposition. Die SG Niederbug und Anadolu Spor Koblenz haben zwei Punkte weniger als die Elztaler. Beide müssten auswärts gewinnen, um die Elf von Interimstrainer Lars Lauber noch abzufangen.

Ein frühes Tor war avisiert, und der ABC ließ auch Taten folgen. Schnell wurden die Hausherren auf der Alm in die eigene Hälfte gedrückt. Torjäger Almir Porca schlug nach fünf ...

Lesezeit für diesen Artikel (626 Wörter): 2 Minuten, 43 Sekunden

