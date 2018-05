„Fix und fertig“: So beschrieb Lars Lauber, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Elztal, seine Gemütslage nach dem Saisonfinale bei der SG Gönnersdorf-Brohl. Am Ende trennten sich die Teams mit 2:2 (2:0). Während die Vinxtbachtaler eine entspannte Partie verlebten, mussten die Maifelder durch ein Wellenbad der Gefühle gehen. Zwischenzeitlich fand man sich auf einem Abstiegsplatz wieder, ein paar Minuten nach Abpfiff durfte aber doch der Klassenverbleib bejubelt werden. Dank der Konstellation in den höheren Ligen müssen nur zwei Teams aus der Bezirksliga Mitte absteigen, neben Schlusslicht SG Mengerschied trifft es die SG Niederburg. Die SG Elztal bleibt genauso drin wie die punktgleichen Konkurrenten SG Mörschbach und SV Anadolu Spor Koblenz.

Gerade zehn Minuten waren gespielt, da führten die Gastgeber bereits mit 2:0. Die Elztaler agierten zunächst zu drucklos und mit eklatanten Abwehrschwächen. Nach eigener Ecke reichte ein langer Diagonalball aus, ...

Lesezeit für diesen Artikel (548 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.