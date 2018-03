Es wurde nichts aus der Schützenhilfe des TuS Kirchberg für den befreundeten FC Metternich. Der Klassenprimus der Fußball-Bezirksliga Mitte, der Ahrweiler BC, erledigte seine Aufgabe in Kirchberg ohne Glanz, aber überzeugend und nahm so auf dem Weg in die Rheinlandliga eine hohe Hürde. Der Bezirksliga-Spitzenreiter setzte sich mit 3:0 (2:0) beim Tabellenvierten TuS Kirchberg durch, der damit seine zweite Heimniederlage kassierte. Die Gastgeber mussten dabei die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Kirchbergs Stefan Carbach hatte kurz vor der Pause die Rote Karte gesehen.

Die erste Chance der Partie bot sich Fabian Brunk in der fünften Spielminute nach Pass von Jonas Heimer. Der Torversuch landete am Ahrweiler Außennetz. Besser machte es ABC-Angreifer Jan Rieder. ...

Lesezeit für diesen Artikel (339 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.