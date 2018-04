Eine sehr unglückliche 1:2 (1:2)-Niederlage erlebte der TuS Rheinböllen gegen Tabellenführer BC Ahrweiler in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Vor allem in der zweiten Halbzeit drückte der TuS mächtig aufs Tempo und den Primus in die Defensive. Die Hunsrücker, mit dem Abstiegsgespenst im Nacken, waren mindestens ebenbürtig. „Respekt vor der Leistung“, sagte auch Gästetrainer Jonny Susa. Allerdings: Rheinböllen rutschte auf den zehnten Tabellenplatz ab und hat nur drei Punkte Abstand auf die Abstiegsränge.

Mit viel Euphorie starteten die Gastgeber in die Partie. Frühes Pressing, verbunden mit hoher Laufbereitschaft prägten die Anfangsminuten. Umso deprimierender das 0:1 in der elften Minute. Jan Leiendecker war im ...

Lesezeit für diesen Artikel (295 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.