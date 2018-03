Niederburg verliert Test mit 5:8beim Koblenzer A-Liga-Fünften

Ob der erneute Wintereinbruch mit viel Neuschnee im Hunsrück die Testspiele der überkreislichen Fußballer zulässt, muss man abwarten. Unser Überblick auf die anstehenden Tests und einen unter der Woche absolvierten.

FC Karbach

Der Oberligist reist am Samstag um 17 Uhr nach Bergisch-Gladbach, um auf dem Kunstrasen gegen den Zweiten der Mittelrheinliga, den TV Herkenrath, seinen letzten Test vor dem Start am Sonntag (25. Februar) beim SV Gonseheim zu absolvieren.

TuS Kirchberg

Der Mitte-Bezirksligist sollte am Samstag gegen Südwest-Landesligist Meisenheim testen, aber die SG beginnt am Sonntag schon mit der Meisterschaft, von daher kann sich Kirchberg voll und ganz auf die Futsal-Regionalmeisterschaft in eigener Halle am Sonntag konzentrieren (Vorbericht folgt).

TuS Rheinböllen

Gleich zweimal testet der Bezirksligist am Wochenende, am Samstag um 15.30 Uhr beim Ost-Bezirksligist Spvgg EGC Wirges, das vom gebürtigen Bopparder und Ex-Oberliga-Stürmer Nikolai Foroutan trainiert wird. Am Sonntag ist dann A-Ligist SG Bremm um 14.30 Uhr in Rheinböllen zu Gast.

SV Oberwesel

Am Sonntag um 15 Uhr überprüft der Bezirksligist beim A-Klässler SG Buchholz/Nörtershausen/Oppenhausen seine Form, gespielt wird auf dem Kunstrasen in Löf.

SG Niederburg/Bieb./Damscheid

13 Tore, davon 8 für den Gegner, der Test des Mitte-Bezirksligisten VfR Koblenz auf der Karthause war ein ungewöhnlicher. Zur Pause hatte es 3:3 gestanden, für Niederburg hatten Christopher König (1:0), Dennis Thiele (2:2) und Michael Hohl (3:3) getroffen. Nach der Pause legte der Fünfte der Kreisliga A Koblenz drei Tore vor, bevor Jan Schink (4:6) und Mark Eich (5:6) nochmals verkürzten. Allerdings trafen die Koblenzer in den Schlussminuten noch zweimal und brachten den Gästen eine empfindliche Niederlage bei. Am Sonntag um 12 Uhr ist die SG wieder auf einem Koblenzer Kunstrasen aktiv, es geht zu den A-Junioren der TuS Koblenz, die in der Regionalliga spielen.

SG Mörschbach/Liebsh./Argenthal

Der Bezirksligist hätte am Aschermittwoch bei der SG Bingerbrück/Weiler (B-Klasse Mainz-Bingen West) spielen sollen, aber der Test fiel aus und wird am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Bingerbrück nachgeholt.

SG Mengerschied/Unz./Sargenroth

Das Bezirksliga-Schlusslicht reist an die Mosel, dort geht es am Samstag um 17 Uhr gegen die SG Zell/Bullay/Alf. mb