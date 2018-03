Müden spielt 3:3 im Test gegen Bremm

Aus unserem Archiv

Cochem

Für die überkreislichen Fußballer der COC-Region geht es nach Fastnacht mit großen Schritten Richtung Saisonauftakt, am Wochenende sollen weitere Tests über die Bühne gehen – falls das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Rheinlandligist TSV Emmelshausen testet nicht mehr, sondern startet am Wochenende bereits in die Runde, das Nachholspiel für den Tabellenführer beim Vorletzten SV Windhagen steht an.