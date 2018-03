Müden: Kai Thönnes bekommt Jan Simon endlich

Bei den beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Cochem-Zell hat sich einiges getan in Sachen Personal – auf dem Feld und nebendran. Und es wird sich auch noch etwas tun.

Jan Simon (rechts), 20-jähriger Kapitän des B-Mosel-Klubs SV Strimmig, wechselt in der Winterpause zum Bezirksligisten SG Müden/Treis-Karden/Moselkern. Simons älterer Bruder Dennis spielt schon seit Jahren überkreislich, momentan beim Rheinlandligisten TuS Mayen.

Foto: Peter Scherer

SG Müden/Treis-Karden/Moselkern

Die wichtigste Personalie hat die SG schon Anfang des Jahres festgezurrt: Andreas Oberreiter bleibt Spielertrainer bei den Müdenern, er geht damit in sein viertes Jahr als alleinverantwortlicher Mann bei den Moselanern. „Wir wollten das früh in trockenen Tüchern haben“, sagt Müdens Sportlicher Leiter Kai Thönnes, der aber nach wie vor auf der Suche ist nach einem Co-Trainer, den sich Oberreiter schon seit geraumer Zeit wünscht. In der kommenden Woche soll hier eine interne Lösung bis zum Saisonende präsentiert werden. In der Spielzeit 2018/2019 soll ein im besten Fall erfahrener Trainer Oberreiter zur Seite stehen, da der in der Regel auf dem Feld steht.

Derweil hat Müden einen Wintertransfer getätigt, den Thönnes schon in den vergangenen beiden Sommerwechselperioden auf dem Zettel hatte: Vom B-Mosel-Klub SV Strimmig kommt der 20-jährige Jan Simon, den Thönnes aus gemeinsamen Zeiten bei den A-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück kennt. „Ich habe Jan damals trainiert und wollte ihn schon in den letzten zwei Jahren zu uns holen. Ich bin normalerweise kein Freund von Wintertransfers, aber da Strimmig in der Tabelle jenseits von Gut und Böse steht, haben wir das jetzt schon gemacht, damit Jan sich in dem halben Jahr an die Bezirksliga gewöhnen kann.“ Thönnes traut das dem Strimmiger allemal zu, Simon kann viele Positionen bekleiden, zuletzt spielte er Innenverteidiger oder auf der „Sechs“. Er wird also vermutlich schon am 21. Januar beim Simmerner Hallenmasters zu sehen sein, einen Tag später beginnt der Tabellenfünfte mit der Freiluft-Vorbereitung auf den Start nach der Winterpause am 4. März bei Anadolu Spor Koblenz.

SG Vordereifel

Zwei Veränderungen hat es im Kader des abstiegsgefährdeten Tabellendreizehnten gegeben: Vom Rheinlandligisten TSV Emmelshausen kommt Angreifer Yannick Bach, dafür wechselt Offensivmann Luca Feldhausen zurück zum A-Ligisten SG Eifelhöhe Beuren (wir berichteten). Vordereifels Trainer Peter Geisen nimmt Stellung zu beiden Personalien, wobei natürlich die Verpflichtung des torgefährlichen Stürmers Bach im Vordergrund steht. „Wir wussten ja, dass Yannick auf der Suche ist und haben dann Kontakt aufgenommen“, sagt Geisen, „da er aus Binningen ist und alles bestens kennt bei uns, hat sich das schnell ergeben.“ Dass auch andere Teams am baumlangen Sohn des ehemaligen Vordereifel-Coachs und Ex-Profis Jörg Bach interessiert waren, versteht sich von selbst. Denn beim TSV kam er nach einer längeren Verletzung nicht mehr zum Zug, was von Emmelshausener Seite vor allem mit Trainingsrückstand aus beruflichen Gründen erklärt wurde. Geisen interessiert das wenig: „Wie, weshalb, warum ist mir eigentlich egal. Ich weiß nur, dass Yannick jedes Training da sein kann und dass er brennt, wieder zu spielen. Ich habe da nicht groß nachgehakt, aber wir mussten ja bisschen mit dem TSV verhandeln, sie hätten ihn gerne behalten.“ Aber Bach, der in Mayen wohnt und im Rheinlandliga-Aufstiegsjahr für den TSV 32 Mal in der Bezirksliga traf, wollte zur SG – und soll nun mit seinen Treffern für den Klassenerhalt sorgen. „Wenn einer weiß, wo das Tor steht, dann Yannick“, sagt sein neuer Trainer, der ergänzt: „Wenn du ihn holen kannst, musst du das machen. Ich denke, wir werden viel Spaß an ihm haben.“

Der Spaß war Luca Feldhausen offenbar etwas verloren gegangen, Geisen hätte dennoch gerne gehabt, dass sich der Offensivmann mehr Zeit gibt. „Wenn Luca körperlich wieder richtig fit gewesen wäre, hätte er wohl wieder Fuß gefasst“, glaubt der SG-Coach. Immerhin hatte Feldhausen in der Vorsaison 13 Tore erzielt, in dieser Runde auch aus Verletzungsgründen nur eines.

Seit fast zwei Jahren hat Alexander Stripling aus Verletzungsgründen kein Tor mehr geschossen, das könnte sich nun ändern, denn der Offensivmann steht wieder zur Verfügung, was Geisen nach der Krankenakte mit Fehldiagnose und letztlich gut verlaufener Operation, freut: „Er ist praktisch ein Neuzugang für uns, mit Alex ist zu rechnen.“ Die verletzten Julian Hartmann und Patrick Stein könnten im Februar wieder einsteigen. Für Ende Februar – genauer gesagt den 24./25. Februar – sucht Geisen noch einen Testspielgegner, da das ursprünglich geplante Duell gegen Kröv nicht stattfinden kann. Am 8. Januar beginnt bereits die Vorbereitung draußen. Mirko Bernd