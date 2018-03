Vier Spiele mit Hunsrücker Beteiligung sollten am Wochen in der Fußball-Bezirksliga Mitte nachgeholt werden. Die Betonung liegt hier und da auf sollten, denn die Spiele der SG Mengerschied bei der SG Gönnersdorf, der SG Niederburg bei der SG Vordereifel und des TuS Kirchberg bei der SG Elztal wurden abgesagt. Kirchberg testet am Samstag (16.15 Uhr) stattdessen gegen A-Ligist Biebertal. Mengerschied sucht nun einen Gegner. Bleibt eine Partie übrig – und auch die steht wegen der eisigen Kälte auf der Kippe, soll aber stattfinden.

SG Mörschbach/Liebshausen/ Argenthal - SV Anadolu Spor Koblenz (So., 13.30 Uhr, in Simmern). „Es sieht schlecht aus“, sagt Mörschbachs Trainer Siggi Wächter und meint damit die Chancen auf eine Austragung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.