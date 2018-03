Mey und Bach harmonieren auf Anhieb

Die überkreislichen Fußballvereine aus der Region haben ihre ersten Tests absolviert:

FC Karbach

Der Oberligist kam in Rengsdorf gegen den Rheinlandligisten SG Neitersen/Altenkirchen nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei machten die Karbacher sogar einen 0:2-Rückstand wett. Selim Denguezli gelang mit dem Halbzeitpfiff das 1:2, Enrico Köppen besorgte den Ausgleich. Am kommenden Wochenende hat der FCK ein volles Programm: Am Freitag (20 Uhr) gastiert Karbach beim A-Klasse-Spitzenteam Spvgg Cochem, am Samstag steht ab 13 Uhr in Boppard die Futsal-Rheinlandmeisterschaft an, ehe das Testspiel am Sonntag (16.30 Uhr) beim Rheinlandligisten SG Andernach das Wochenende abrunden wird.

TSV Emmelshausen

Nach dem 1:4 gegen Rot-Weiß Koblenz musste sich der Rheinlandliga-Spitzenreiter TSV in seinem zweiten Testspiel einem weiteren Oberligisten geschlagen geben: Beim FV Engers unterlag Emmelshausen mit 1:2. Nach torloser erster Hälfte sorgte Christian Wiersch mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung der Engerser, ein Eigentor (65.) brachte den TSV heran, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. Am Sonntag (15 Uhr) testet der TSV beim Südwest-Verbandsligisten Bad Kreuznach.

TuS Mayen

Der Rheinlandligist setzte sich beim Rhein/Ahr-A-Ligisten SG Mosel Löf mit 5:1 (2:0) durch. Die Tore machten Christopher Hallfell (2), Niklas Weis, Tim Krechel und ein Löfer.

SG Vordereifel

Lukas Mey (4), Yannick Bach (2), Matthias Adams, Algin Williams und Fabian Müllen hießen die Torschützen des Bezirksligisten beim 9:3-Kantersieg in Kobern-Gondorf gegen den SV Untermosel (A-Klasse Koblenz). Dabei harmonierten die Stürmer Mey und Neuzugang Bach auf Anhieb. Am Samstag (15.30 Uhr) testet Vordereifel beim West-Bezirksligisten Schneifel. bon