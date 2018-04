Mey überzeugt bei Fortuna Köln, bleibt aber bei Vordereifel

Einen guten Eindruck hat Vordereifels Offensivwirbler Lukas Mey in dieser Woche hinterlassen: Der 20-Jährige vom Fußball-Bezirksligisten SG Vordereifel trainierte drei Tage lang – von Montag bis Mittwoch – beim Drittligisten Fortuna Köln mit (wir berichteten), bei dem der ehemalige Koblenzer Uwe Koschinat Trainer ist. „Es lief echt gut, vom Trainer habe ich viel Lob bekommen“, sagt Mey, der allerdings in diesem Sommer nicht in die Domstadt wechseln wird. „Wir sind so verblieben, dass ich weiter bei Vordereifel spiele und mindestens einmal im Monat zum Training nach Köln komme, jetzt wäre der Sprung vielleicht zu groß gewesen.

Ob sich dann im Winter oder nächsten Sommer etwas ergibt, muss man abwarten.“ Fünf Einheiten absolvierte Mey bei der Fortuna. „Ich habe wenig Fehler gemacht, fußballerisch konnte ich mithalten“, sagt ...

