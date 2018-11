Nach der 2:5-Niederlage am Mittwoch bei der SG Elztal Gering-Kollig empfängt der FC Cosmos Koblenz am Samstag mit Kirchberg den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach dem 0:7 bei der SG Liebshausen ist der SV Anadolu Spor Koblenz nun gegen Oberwesel auf Wiedergutmachung aus. Das Spitzenspiel in Kirchberg hat der FC Metternich verloren und darf sich jetzt keinen weiteren Ausrutscher erlauben, um in Kontakt mit dem Tabellenführer zu bleiben. Im letzten Spiel der Hinrunde will die SG Mülheim-Kärlich II gegen Rheinböllen punkten, um sich eine vernünftige Position für die Rückrunde zu erarbeiten. Der Aufsteiger FV Rübenach spielte bisher eine ordentliche Saison und wünscht sich zum Abschluss der Halbserie einen Sieg gegen Liebshausen. Ata Spor Urmitz geht als Favorit in die Begegnung mit dem Neuling aus Braunshorn.

FC Cosmos Koblenz - TuS Kirchberg Sa., 17 Uhr Nach der Niederlage bei der SG Elztal muss der FC Cosmos am Samstag gegen den Spitzenreiter aus Kirchberg antreten. „Gegen die ...

Lesezeit für diesen Artikel (443 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.