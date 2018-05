Die SG Mengerschied/Unzenberg/Sargenroth lebt und mit ihr die Hoffnung, den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga noch zu schaffen. Mit 2:1 (0:0) setzten sich die Hunsrücker bei Anadolu Koblenz durch und sind damit guter Dinge, am Ende die schwierige Saison noch zu einem positiven Ende zu drehen. Mann des Tages war Daniel Georg – und das in jeder Hinsicht. Der gelernte Physiotherapeut ging angeschlagen ins Spiel, erzielte gleich zwei Treffer, ließ sich unmittelbar danach auswechseln und muss nun alles dafür geben, wieder richtig fit für den Saisonendspurt zu werden.

„Er hat sich selbst behandelt“, sagte SG-Trainer Andreas Auler bestens gelaunt. Sein sowie Georgs Plan ging voll auf. „Wir haben gesagt, dass er eine Kiste machen soll und ich ihn ...

