Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal wird ganz sicher nicht mehr der Lieblingsgegner der SG Vordereifel in der Fußball-Bezirksliga Mitte. In einer umkämpften Partie rang die SG den Tabellendritten nieder. Es war die vierte Niederlage in der vierten Saison aufeinander für die Gäste bei den Hunsrückern. Matchwinner war Kapitän und Innenverteidiger Lars Silbernagel. In der 79. Minute köpfte er einen Freistoß von Daniel Römer zum erlösenden 1:0 ein. Damit war der erste Heimdreier der laufenden Runde für Liebshausen geschafft.

Spielerische Leckerbissen hatte keiner erwartet. Aber Kampfgeist und Einsatzbereitschaft können ein Fußballspiel auch interessant gestalten. Davon hatten beide Mannschaften etwas vorzuweisen. Alleine die Luftduelle zwischen Lars Silbernagel und dem baumlangen ...

