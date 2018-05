Turbulente Partie in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Tabellendritten TuS Kirchberg und dem Zweiten FC Metternich. Nach 18 Minuten führte Kirchberg durch Tore von Oliver Michel und zweimal Jonas Heimer mit 3:0. Der 1:3-Anschlusstreffer gelang Rittgen (24.). Danach folgten die spielentscheidenden Aktionen. Patrick Sehn-Henn musste mit Rot vom Platz (34.), fünf Minuten später folgte ihm TuS-Keeper Tim Jakobs mit Gelb-Rot. In zweifacher Unterzahl kämpfte der TuS aufopferungsvoll, konnte die 3:4- Niederlage aber nicht verhindern. Metternich konnte so das Aus im Meisterrennen mit Ahrweiler verhindern und bleibt weiter zwei Punkte hinter dem Tabellenführer.

„Bei Elf gegen Elf hätten wir das Spiel verloren“, waren sich beide Interimstrainer, Tobias Lommer und Torben Kühl-Decker, einig. Der FC hatte seinerseits drei turbulente Tage hinter sich. Am Freitag ...

