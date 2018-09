Fünfter Sieg im fünften Spiel: Der TuS Kirchberg gewann in der Fußball-Bezirksliga Mitte sein Heimspiel gegen die SG Gönnersdorf mit 4:1 (3:0). Eine starke erste Hälfte ebnete den Weg zum Erfolg, bei dem Kapitän Florian Daum nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub doppelt traf. Trotz des Sieges büßte man die Tabellenführung ein, was aber niemanden großartig störte. Denn bereits am Samstag gewann der punktgleiche FC Metternich mit 11:2 bei Aufsteiger FC Kottenheim und überflügelte die Männer vom Wasserturm aufgrund des besseren Torverhältnisses.

Kirchberg jedenfalls nahm die Herausforderung an und kreierte fast im Minutentakt gefährliche Torszenen um das Offensivdreieck Florian Daum, Alexander Singer und Jonas Heimer. Während Daums Kopfball noch auf der Linie ...

