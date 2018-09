Einen deftigen Dämpfer bekam der bisher starke Aufsteiger SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach beim Titelaspiranten TuS Kirchberg in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Mit 8:0 (3:0) fegten die Kirchberger den Tabellenvierten vom Platz. Dreimal Alexander Singer, zweimal Jonas Heimer, dazu noch Florian Daum, Artem Sagel und Stefan Carbach trugen sich in die Torschützenliste ein. Im Titelkampf um den Aufstieg sind die TuS-Chancen gewachsen, weil sich Kontrahent FC Metternich ein 0:1 bei Cosmos Koblenz leistete. Da Metternich zwei Spiele weniger absolviert hat, wuchs der Vorsprung der Kirchberger auf neun Punkte an. Braunshorn bleibt Vierter.

Heimtrainer Christian Schneider konnte aus dem Vollen schöpfen: Volles Haus, wie er es im Vorfeld nannte. Er konnte sich den Luxus leisten, Jonas Heimer und Artur Stürz auf der Bank ...

Lesezeit für diesen Artikel (392 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.