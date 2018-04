Als Schiedsrichter David Becker das Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Gastgeber SG Mengerschied/Unzenberg/Sargenroth und dem TuS Rheinböllen abpfiff, musste sich Marc Reifenschneider erst einmal auf den Unzenberger Rasen setzen. Er war platt. Sehr platt. Was für einen Torwart vielleicht ungewöhnlich anmutet. Nicht allerdings, wenn er erst am Morgen des Karfreitags aus dem vierwöchigen Indienurlaub zurückgekehrt ist und samstags dann zwischen den Pfosten stand. Und mit seiner Leistung recht großen Anteil daran hatte, dass der TuS ein 1:1 (0:0) holte.

„Ich bin fertig“, sagte Reifenschneider, der schon zu Beginn der zweiten Hälfte den Rheinböllener Ersatzspieler Maurice Lenhard zur Bank geschickt hatte, um für Kühlung zu sorgen. „Ich hatte Krämpfe“, musste ...

Lesezeit für diesen Artikel (642 Wörter): 2 Minuten, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.