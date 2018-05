Nach dem 3:3 (1:2) zwischen der SG Gönnersdorf-Brohl und der SG 2000 Mülheim-Kärlich II haben sich die Verhältnisse für beide Teams endgültig geklärt: Beide werden für ein weiteres Jahr der Fußball-Bezirksliga Mitte angehören und sich in der kommenden Saison erneut zwei Mal sportlich messen. Das aktuelle Duell zweier Tabellennachbarn hielt nicht ganz, was man von ihm erwarten durfte. Dennoch dürfte die eher spärliche Zahl von 60 Zuschauern zufrieden das Sportgelände in Gönnersdorf verlassen haben, denn immerhin wurde ihr Kommen und Ausharren mit sechs sehenswerten Treffern belohnt.

„Von der Gefühlslage her bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Beeindruckt hat mich die Moral meiner Mannschaft, die drei Mal in Rückstand geraten und immer wieder zurückgekommen ist. Glück hatten ...

Lesezeit für diesen Artikel (503 Wörter): 2 Minuten, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.