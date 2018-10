Mit dem TuS Rheinböllen empfängt Ata Spor Urmitz am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte eine Mannschaft, die sich in den jüngsten Spielen prächtig geschlagen hat und nun auch in Urmitz etwas holen will. Nach einer einwöchigen Zwangspause (siehe Zusatzartikel) nimmt der FC Cosmos Koblenz wieder am Spielbetrieb teil und hat ebenfalls am Samstag die SG Mülheim-Kärlich II zu Gast. Der FC Metternich will gegen Oberwesel seiner Favoritenstellung gerecht werden und vor allem in Heimspielen eine weiße Weste behalten. Vor einer Herkulesaufgabe steht Neuling FV Rübenach im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Kirchberg.

Ata Spor Urmitz. TuS Rheinböllen Sa., 17.30 Uhr „Rheinböllen kommt am Samstag zu uns in einer bestechenden Form. Die Mannschaft von Trainer Reyad David hat sich in den vergangenen Wochen ...

Lesezeit für diesen Artikel (437 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.