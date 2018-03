Fußballschuhe raus: Der erste große Schwung Testspiele im Freien steht an

Der erste große Schwung Testspiele der überkreislichen Fußballer steht am Wochenende an.

Für Regionalligist TuS Koblenz steht am Samstag die Generalprobe vor dem Auftakt nach der Winterpause an: Auf dem Sportplatz in Nörtershausen testet die TuS (14 Uhr) gegen den FC Hennef 05, der in der Mittelrheinliga mit acht Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz steht. Erstmals in diesem Jahr wird dann auch Torhüter Dieter Paucken als echter TuS-Spieler das Koblenzer Tor hüten; bislang war der Ex-Engerser noch als Gastspieler eingesetzt gewesen, in dieser Woche einigten sich Verein und Paucken jedoch.

Für den Oberligisten FC Karbach steht der erste Freilufttest nach der Winterpause an, es geht gegen Rheinlandligist SG Neitersen/Altenkirchen, gespielt wird am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Rengsdorf.

Rheinlandligist TSV Emmelshausen ist bereits zum zweiten Mal draußen gefordert, nach dem 1:4 beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz ist der nächste Oberligist an der Reihe: Der TSV fühlt dem FV Engers am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen am Engerser Wasserturm auf den Zahn.

Und auch die Mitte-Bezirksligisten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis testen erstmals ihre Form: Der TuS Kirchberg tritt am Samstag um 14.30 Uhr beim TuS Hackenheim (Bezirksliga Nahe) an. Der TuS Rheinböllen empfängt Gäste aus dem Donnersbergkreis, der SV Gundersheim aus der A-Klasse Kaiserslautern macht dem TuS um 17 Uhr auf dem Rheinböllener Kunstrasen seine Aufwartung. Am Sonntag ist die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal aktiv, um 14 Uhr geht es zum Nahe-Bezirksligisten TSV Langenlonsheim/Laubenheim.

Noch Pause haben der SV Oberwesel, die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid und die SG Mengerschied/Unzenberg/Sargenroth. Sie treten erst in der kommenden Woche erstmals zu Testspielen an.

Von den beiden COC-Bezirksligisten testet am Wochenende nur die SG Vordereifel, sie ist beim Koblenzer A-Ligisten SV Untermosel auf dem Koberner Kunstrasen zu Gast. Die SG Müden/Treis-Karden/Moselkern hat am Wochenende Pause, am Mittwoch, 31. Januar, kommt um 19.30 Uhr Rheinlandligist SG Andernach nach Treis-Karden.