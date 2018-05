Bezirksliga Mitte: Was passiert, wenn fünf Klubs punktgleich sind?

In der Fußball-Bezirksliga Mitte könnte ein besonderer Fall eintreten: Angenommen, Cosmos Koblenz und Mörschbach (beide 31 Punkte) verlieren ihre Partien, Niederburg und Anadolu gewinnen, und Elztal spielt remis, so kämen fünf Teams als „Vorletzte“ auf 31 Zähler. Die Spielordnung besagt in Paragraf 39, Ziffer 4: „Sind mehr als zwei Mannschaften punktgleich und liegen zwingende terminliche Gründe vor, entscheidet die bessere Tordifferenz über die Rangfolge in der Tabelle.“ Bezirksliga-Spielleiter Vinzenz Klein sagt dazu: „Das müsste dann abgeklärt werden, wie wir bei fünf punktgleichen Mannschaften verfahren.“ Sollte es eine Dreierrunde geben beziehungsweise nur ein Entscheidungsspiel, würden die auf jeden Fall auf dem Platz ausgetragen. Die Dreierrunde könnte zustande kommen, wenn Schlusslicht Mengerschied gewinnt und Niederburg sowie Anadolu verlieren.

