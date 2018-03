Ahrweiler BC lässt auf Niederlage einen Sieg folgen

Aus unserem Archiv

Ahrweiler

Zwei Testspiele hat Fußball-Bezirksligist Ahrweiler BC am Wochenende bestritten. Dem 1:3 (1:2) am Freitag bei Rheinlandligist SG 99 Andernach folgte am Sonntag ein 5:2 (2:1) beim Bonner A-Ligisten RW Merl, dem Ex-Verein von Trainer Jonny Susa.