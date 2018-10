Eine 0:2-Niederlage quittierte die SG Hoppstädten-Weiersbach in ihrem Auswärtsspiel in der Landesliga beim FC Fehrbach. „Wir haben diesmal wirklich verdient verloren“, erklärte Jörg Marcinkowski. Der Trainer der SG Hoppstädten-Weiersbach stellte fest: „Wir sind überhaupt nicht in die Partie gekommen. Weder vom Läuferischen noch vom Spielerischen her. Wir hatten kein Tempo.“ Marcinkowski registrierte einen Substanzverlust bei seiner Mannschaft im dritten Spiel binnen einer Woche. „Das war zu viel für uns. Die Jungs haben ziemlich platt gewirkt.“

Der FC Fehrbach war klar überlegen und hatte eine ganze Reihe guter Tormöglichkeiten. Das 1:0 fiel in der 25. Minute. Marco Schaaf war erfolgreich. Mit diesem Spielstand ging es auch ...

