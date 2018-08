Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) hat die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein Heimrecht in der Fußball-Landesliga gegen den FC Fehrbach. Ein echter Prüfstein ist der Klub aus dem Vorort von Pirmasens für die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala, und nicht nur, weil die Fehrbacher schon zehn Punkte gesammelt haben. „Der Gegner ist sehr gut eingespielt und tritt aggressiv auf“, erklärt Kakala.

Aggressivität hatte aber auch den SC Idar II bei seinem Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Winnweiler ausgezeichnet. „Genau das möchte ich gegen Fehrbach wiedersehen, weil wir nur so in der ...