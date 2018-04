Die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach hat in dieser Saison in der Landesliga nicht mehr viel zu verlieren, sie kann aber noch einiges gewinnen. Als Tabellenvierte liegen die Glan-Kicker sieben Punkte hinter den beiden Spitzenpositionen, mit ihrer aktuellen Form und bei noch neun zu absolvierenden Partien ist den Fußballern von Trainer Andy Baumgartner durchaus ein Sprung nach oben zuzutrauen. Gleichwohl: Wollen die Meisenheimer noch mal in den Aufstiegskampf eingreifen, dürfen sie sich keinen Patzer mehr erlauben und müssen auch am Samstag ab 16.30 Uhr bei den siebtplatzierten Sportfreunden Bundenthal bestehen.

Für Baumgartner geht es erst einmal darum, die aktuelle Position zu halten. „Ich will schon unter den ersten vier Teams der Liga bleiben“, bekennt der Übungsleiter. Damit äußert sich Baumgartner ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.