Oberliga ist das große SGE-Ziel

Patrick Krick und Dimitri Mayer haben ihre Trainerverträge beim Fußball-Verbandsligisten SGE Bad Kreuznach bis Sommer 2019 verlängert. Es handelt sich aber nicht um eine routinemäßige Verlängerung. Ein Konzept und Visionen für die Zukunft wurden formuliert.

„Mit Dimitri passt es zu 100 Prozent“, sagt Chefcoach Krick über die Zusammenarbeit mit seinem Kotrainer. Auch der Verein gab positive Signale ab, sodass beide Seiten schnell Nägel mit Köpfen machen konnten. „Uns war es aber wichtig, uns auch perspektivisch einzubringen“, erklärt Krick. Gemeinsam mit den Teammanagern Marc Killat und Andreas Paulus unterbreiteten die Trainer dem Vorstand ein Papier. Im Jahr 2022 soll die SGE – so der Plan – wieder in der Oberliga mitmischen und die zweite Garnitur in der Landesliga platziert haben. Für die „SG Eintracht 4.0“, wie sich die Initiative nennt, wurden vier Bereiche formuliert, in denen sich der Verein strukturell und personell besser aufstellen möchte: Aktivenbereich, Jugend, Infrastruktur und Verein. „Vor allem das Jugendthema ist wichtig. Was bringt im Jahr 2022 die Oberliga, wenn wir dann auch nur ein Jugendteam haben?“, nennt Krick die größte Baustelle. Er ergänzt: „Ich sehe das nicht nur aus Lizenzgründen, sondern halte es für existenziell, dass wir mit aller Macht und aller Manpower im Jugendbereich etwas erreichen.“

Die im Vergleich zu den Vorjahren frühzeitige Weichenstellung im Trainerbereich möchte Krick nutzen, um auch das Verbandsliga-Team zu entwickeln und die Perspektive Oberliga anzugehen. „Ob es eine Transferoffensive gibt, entscheiden der Verein und der Vorsitzende. Wir haben aber mit jungen Spielern aus der Region gute Erfahrungen gemacht und möchten den Weg weitergehen. Auch wenn er länger als sechs Monate dauern wird. Es wird darum gehen, dass sich das die Waage hält. Wir sind nun aber früh dran und können gezielt Spieler ansprechen“, sagt Krick.

Eine wichtige Rolle spielt die Finanzierung des Budgets, die „auf möglichst viele Schultern verteilt werden soll“, wie es in einer Pressemitteilung der SGE heißt. Eine aktive Rolle bei der Akquirierung neuer Sponsoren soll Paulus einnehmen, der von Hassia Bingen zur Eintracht gewechselt ist. „Wir sind nur eine Handvoll Leute und wollen uns verbessern. Deshalb brauchen wir Andreas“, sagt Krick, der ergänzt: „Marc Killat hat als Teammanager bereits so viele Dinge umgesetzt. Wenn wir noch eine Person haben, die so viel anpackt, dann wird das richtig gut.“

