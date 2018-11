Tino Häuser aus Hackenheim ist nicht mehr Trainer des Fußball-Verbandsligisten RWO Alzey. RWO-Vorsitzender Steffen Jung und Abteilungsleiter Hans Karl Schäfer entschieden nach einem Austausch mit dem Trainer, dass es zur Trennung kommt. Der Verein reagiert damit auf die sportliche Talfahrt.

Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten mit Häuser, die die Landesliga-Meisterschaft und eine starke Premieren-Saison in der Verbandsliga beinhalteten, war in dieser Punkterunde von Beginn an der Wurm drin. „Für die Spieler ...