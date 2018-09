Erstmals seit Sommer 2017 muss die SG Eintracht Bad Kreuznach eine Partie ohne Dimitri Mayer angehen. Der Rücktritt des bisherigen Kotrainers hallt nach. Sogar Eintracht-Präsident Klaus Meffert besuchte das Team nach Mayers Rücktritt – wir berichteten ausführlich – im Training und sprach in der Kabine zu den Spielern. Oberstes Gebot ist es nun, Ruhe in den Spielbetrieb zu bekommen. Am Sonntag um 15 Uhr treten die Bad Kreuznacher in der Fußball-Verbandsliga beim TB Jahn Zeiskam an.

„Im Verein herrscht viel Unruhe. Wir wollen da vielleicht auch alle ein bisschen zu viel. Wir werden in diesem Jahr kein Stadiondach mehr bekommen, keinen Kunstrasen, und wir werden in ...

Lesezeit für diesen Artikel (387 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

