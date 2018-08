Nicht unwahrscheinlich ist, dass die SG Hoppstädten-Weiersbach auch am späten Sonntagnachmittag noch ohne Punkt in der Landesliga dasteht. Eine der stärksten Mannschaften der Klasse stellt sich nämlich um 15 Uhr in Hoppstädten vor, die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Die Gäste um Trainer Andy Baumgartner sind optimal in die Saison gestartet, haben in den ersten beiden Punktspielen sechs Punkte geholt und im Verbandspokal Bezirksligist SV Winterbach mit 9:0 auseinandergenommen.

„Es muss alles rund laufen, damit wir punkten können“, sagt Hoppstädtens Trainer Jörg Marcinkowski, der vor allen Dingen fordert: „Wir dürfen keine groben individuellen Fehler machen.“ Immerhin: Tormaschine Alexander Bambach ...

