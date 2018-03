Leon Walter kehrt zur SG Meisenheim zurück

Aus unserem Archiv

Landesliga

Kurz vor Ablauf der Wechselperiode ist der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach ein Knaller geglückt: Leon Walter kehrt vom Oberligisten SC Idar-Oberstein zurück. „Das haben wir gemeinsam so besprochen“, erklärte Murat Yasar. Der Trainer des SC Idar-Oberstein ergänzte: „Leon hätte uns aus beruflichen Gründen in der Rückrunde nicht mehr so zur Verfügung gestanden, wie es in der Oberliga notwendig ist.“ Walter war im Sommer vom Landesligisten SG Meisenheim zum SC gewechselt, war aber über den Status eines Ergänzungsspielers nicht hinausgekommen. Der Offensivakteur durchlief die Jugendteams der Meisenheimer und kam in der Vorsaison als Nachwuchsspieler bereits bei den Männern zum Einsatz. sn/olp