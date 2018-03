Karadeniz Bad Kreuznach: Zwei Zugänge, aber keine Zweite mehr

Der amtierende Bezirksliga-Meister Karadeniz Bad Kreuznach will in den kommenden Wochen und Monaten den Fokus auf den Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga legen. Auch aus diesem Grund hat sich der Verein aus dem Salinental dazu entschlossen, sein Reserveteam, das in der B-Klasse Bad Kreuznach Ost beheimatet war, vom Spielbetrieb abzumelden.

Das Team von Karadeniz Bad Kreuznach vor der Saison. Mittlerweile hat sich einiges getan, unter anderem Arlind Mulaj (oben rechts) ist nicht mehr mit dabei. Dafür hat der Verein nun zwei Zugänge an der Angel. Foto: Christoph Erbelding

Damit steht Karadeniz Bad Kreuznach II als erster Absteiger fest und darf in der Saison 2018/19 in der C-Klasse, also ganz unten, einen Neuanfang starten. Aus der abgemeldeten Reserve wollen die Bad Kreuznacher die besten Spieler nun ins Landesligateam, das auf dem vorletzten Platz steht, integrieren. Doch damit nicht genug: Auch auf dem Transfermarkt sind die Bad Kreuznacher mittlerweile fündig geworden. Der Wechsel von Michael Yi (SV Türkgücü Ippesheim) aus der Bezirksliga nach Bad Kreuznach ist laut Karadeniz-Spielertrainer Yasin Senel beschlossene Sache. Zudem soll Matthias Schier (TSV Langenlonsheim/Laubenheim) ein „Löwe“ werden, laut Senel sind in dieser Personalfrage nur noch die letzten Details zu klären.

„Das sind die beiden Spieler, die bei uns ganz oben auf der Liste standen“, freut sich Senel über die Zugänge, die beide ihr Können schon höherklassig unter Beweis gestellt haben: Yi war für Hassia Bingen in der Verbandsliga am Ball, Schier für den FSV Bretzenheim in der Landesliga. „Wir wollen uns voll auf die erste Mannschaft konzentrieren. Deswegen haben wir uns im Vorstand zusammengesetzt und über die Zukunft der Reserve abgestimmt. Dabei kam heraus, dass wir sie vom Spielbetrieb abmelden“, sagt Senel. Karadeniz Bad Kreuznach II hatte zwar zu Saisonbeginn den einen oder anderen Erfolg gefeiert, insgesamt aber – ähnlich wie das Landesligateam – fortlaufend mit personellen Problemen zu kämpfen gehabt. „Es ist nicht so, dass wir nicht genügend Spieler auf der Liste gehabt hätten. Wenn du aber Spieler hast, die am Ende doch nicht zu den Partien kommen, wird es schwierig. Dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr“, begründet Yasin Senel den Schritt.

Zwei Akteure werden laut Senel direkt aus der Reserve hochgezogen. Das erste Team wiederum wird künftig wahrscheinlich auf Yasin Kücüktas verzichten müssen, den es zum TuS Wöllstein (B-Klasse Alzey) zieht. Kücüktas hatte in der Hinrunde allerdings auch nur einen Einsatz in der Landesliga verbucht. Benhur Bayir befindet sich derweil noch in der Türkei, er hatte dort zwei Probetrainings mit Vereinen aus der Dritten und Vierten Liga ausgemacht. Bayirs Zukunft ist offen. Christoph Erbelding