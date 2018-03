Jugenddefizit: Geldstrafe für die Eintracht

Die gute Nachricht für die SG Eintracht Bad Kreuznach vorneweg: Der Fußball-Verbandsligist muss in der Rückrunde nicht mit einem Punktabzug rechnen. Die fehlende Jugendarbeit des Klubs wurde von der Verbandsspruchkammer des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) mit einer Geldstrafe von 300 Euro belegt. Das Urteil ist rechtskräftig, die Eintracht verzichtet nach Auskunft von Vizepräsident Hermann Holste auf eine Berufung. „Ich möchte da einen Rechtsfrieden haben, auch wenn wir uns weiter nicht für schuldig halten“, erklärt Holste.

Überlegen sich Schachzüge für die Verbandsliga-Rückrunde: Einen Punktabzug wegen fehlender Jugendteams müssen die Trainer Patrick Krick (links) und Dimitri Mayer aber nicht in ihre Überlegungen einbeziehen.

Zur Erinnerung: Bei der Meldung des Verbandsliga-Teams Mitte Juni hatte die Eintracht ausreichend Jugendteams gemeldet, da sie davon ausgegangen war, dass die Spielgemeinschaft mit dem TSV Degenia Bad Kreuznach fortgesetzt wird. Doch die Zusammenarbeit endete zum 1. August. Über die Gründe streiten die beiden Klubs – wir berichteten ausführlich. Lediglich eine C-Jugend blieb übrig, die unter der Federführung der Eintracht lief. In den Durchführungsbestimmungen der Verbandsliga werden aber drei Teams gefordert. Staffelleiter Lothar Renz meldete das Jugenddefizit satzungskonform der Verbandsspruchkammer, die nun urteilte.

Doch damit ist die Geschichte für die Eintracht längst nicht abgehakt. Im zweiten Abschnitt des Urteils erhält die SGE nämlich eine Verwarnung, „verbunden mit dem Hinweis, dass dem Verein die etwaige Zulassung für die nächste Saison nur noch unter Auflagen erteilt werden kann beziehungsweise im Wiederholungsfall in der Saison 2018/19 der Verein mit weitaus härteren Strafen wie Punktabzug zu rechnen hat“. Das heißt: Die Eintracht ist vom SWFV quasi zur Jugendarbeit verpflichtet worden und muss in der neuen Saison drei Mannschaften stellen, wenn sie in der Verbandsliga bleiben möchte. „Ich arbeite an diesem Thema jeden Tag“, versichert Hermann Holste. Der erste Schritt aus dem Dilemma ist auch schon gemacht: Florian Unckrich wurde als F-Junioren-Trainer verpflichtet. Der Burgsponheimer, der bei Ligakonkurrent RWO Alzey spielt und über eine Trainerlizenz verfügt, bietet auch schon erste Einheiten an. In der neuen Saison soll das Team in den Spielbetrieb integriert werden. Die C-Junioren sind als Kreisliga-Tabellenführer trotz einiger Abgänge in der Winterpause stabil und könnten sogar in die Landesliga aufsteigen – fehlt also noch ein Team.

„Das ist gar nicht so einfach. Was wollen sie denn machen, wenn kein Interesse besteht, bei der Eintracht zu spielen, oder die Ansprüche der Interessierten zu groß sind?“, fragt Holste. Das SGE-Vorstandsmitglied hat bereits das Gespräch mit den Verbandsrepräsentanten auf Kreisebene gesucht, beispielsweise mit dem Kreisvorsitzenden Thomas Dubravsky, seinem Stellvertreter Otfried Seefeldt und mit Berthold Schick gesprochen. Mit dem Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses hat sich Holste in den vergangenen Tagen sogar getroffen, um sich Anregungen und Tipps zu holen.

„Ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob der Verband dieses Vorgehen so aufrecht halten und da weiter Strafen aussprechen kann, wenn ein Verein alles versucht und unternimmt, was möglich ist. Wir können ja niemanden zwingen, bei uns zu spielen“, erklärt Holste, dem das Thema sehr wichtig ist und der sich auch weiter ins Zeug legen möchte, um die Jugendarbeit bei der Eintracht wieder zu beleben. „Wir fühlen uns da ja auch selbst in der Pflicht, denn ich sehe uns als Ausbildungsverein. Deshalb bleiben wir dran an dem Thema“, sagt Holste.

