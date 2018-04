Wenn ein Trainer einen Rückzieher macht und seine Zusage widerruft, müsste das die Verantwortlichen des betroffenen Teams eigentlich rasend machen. Bei der SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim ist das anders. Wolfgang Wohlleben, der Vorsitzende der Hüffelsheimer, beginnt sein Statement zu der Nachricht, die bei der SGH für ein Beben gesorgt hat, so: „Patrick Joerg wird zur kommenden Saison nicht Trainer der SG Hüffelsheim. Und wir können das verstehen.“ Der Vorsitzende zeigt in der schwersten Stunde für den Landesligisten in den vergangenen Jahren Verständnis für einen Trainer, der das Team mit seiner Entscheidung in große Schwierigkeiten bringt. Und dennoch gehen Joerg und die Hüffelsheimer im Frieden auseinander, noch bevor es richtig losgeht. Wohlleben gibt dem Coach keine Schuld daran, dass es kurz vor dem nächsten wichtigen Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die SF Bundenthal so weit gekommen ist.

Rückblende: Im Januar stellte die SGH Joerg als Nachfolger für die Spielertrainer Jörg Schniering und Andreas Strunk vor. Joerg, Ex-Coach des SVA Waldalgesheim, ist als ehemaliger DFB-Stützpunktübungsleiter bestens vernetzt. Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (518 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.