Jürgen Falz hat Kassel mit einem guten Gefühl verlassen. Der Nahe-Vertreter beim Amateurfußball-Kongress stellte fest: „Ich habe den Eindruck, dass wir bei uns in Hettenrodt, aber auch an der Nahe und im Südwesten bereits vieles angestoßen haben, was in Kassel angeregt wurde“, erklärte der Vorsitzende des TV Hettenrodt, der ergänzte: „Die Teilnahme an diesem Kongress war für mich eine sensationelle Erfahrung.“

Im Mittelpunkt standen für den 46-Jährigen die Workshops. An Tischen zu zehn Personen diskutierten Vertreter aus Vereinen, Fußballkreisen und Verbänden über die jeweiligen Probleme. „Ich habe dabei Kollegen aus Ballungsgebieten ...

Lesezeit für diesen Artikel (739 Wörter): 3 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.