Siege peilen die drei Fußball-Landesligisten des Kreises Birkenfeld am Wochenende an, denn ihre Aufgaben sind durch die Bank als durchaus machbar zu bezeichnen, wenngleich zumindest die Spiele des VfR Baumholder und des SC Idar-Oberstein II alles andere als Selbstläufer sind. Die vermeintlich leichteste Aufgabe hat jedenfalls die SG Hoppstädten-Weiersbach, die am Sonntag (14.30 Uhr) Schlusslicht ASV Winnweiler zu Gast hat. Stolperpotenzial birgt dagegen der Auswärtsauftritt des VfR Baumholder beim VfR Kaiserslautern (Sonntag, 14.30 Uhr). Eine Herausforderung ist für den SC Idar-Oberstein II sein Heimspiel am Freitag (19 Uhr). Florian Galle und Michael Dusek kommen mit ihrem VfR Kirn.

SC Idar-Oberstein II - VfR Kirn (Freitag, 19 Uhr). „Ich habe eine Vergangenheit beim SC, mein Kotrainer Michael Dusek hat eine Vergangenheit dort und viele Spieler auch. Es ...

