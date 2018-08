Den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Landesliga sicherte sich die SG Hoppstädten-Weiersbach beim Fußball-Landesliga-Heimauftritt gegen die Sportfreunde Bundenthal. Mit einer starken Leistung wurden die Gäste kaum zur Entfaltung kommen gelassen, und ein bärenstarker Eloy Campos sorgte mit einem Dreierpack schon zur Pause für eine 3:1-Führung. Am Ende stand vor 100 Zuschauern sogar ein Kantersieg, nämlich ein hochverdientes 7:1, und Campos hatte fünfmal zugeschlagen. „Das war wichtig, dass die Jungs sehen, dass wir mithalten können“ war Coach Jörg Marcinkowski sichtlich erleichtert und glücklich. Von Beginn an war die SG Hoppstädten-Weiersbach präsent und agil und spielte sich vor allem über das Offensiv-Quartett Alexander Bambach, Timon Porcher, Sebastian Schöpfer und Campos mit schnellem, direktem Spiel gute Torgelegenheiten heraus. So tauchte Porcher, herrlich von Bambach eingesetzt, alleine vorm Gästetor auf, aber scheiterte mit einem etwas schlampigen Abschluss an Keeper Björn Herzig (2.). Besser machte es dann Campos, der eine Bambach-Freistoßflanke zum 1:0 eindrückte (18.).

Auch vom einzigen SG-Fehler des Tages, für den Torhüter Jeroen Kandybowicz verantwortlich war, weil er bei einem langen Ball versäumte, energisch zu klären und so den 1:1-Ausgleich durch Petru-Adrian Balea ...

Lesezeit für diesen Artikel (348 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

