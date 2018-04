Halbzeitpausen haben in dieser Fußballwoche ihren besonderen Reiz. In Mainz wurde die Unterbrechung zum Elfmeterschuss genutzt. In Bingen wurde es in der Kabine der SG Eintracht Bad Kreuznach laut. Trainerteam, Mannschaft und Betreuer feuerten sich an und entwickelten in diesen Minuten einen unbändigen Willen, das Derby bei der Hassia noch zu drehen. 45 Minuten und drei blitzsaubere Treffer später hüpften die SGE-Akteure im Kreis über den Rasen und sangen „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“. Mit 4:3 (1:2) bezwangen sie, wie bereits berichtet, die Binger, die damit einen deftigen Dämpfer im Aufstiegsrennen der Verbandsliga kassierten.

„Ich habe in der Kabine gespürt, dass da noch etwas geht. Ich glaube, das ist allen so gegangen“, berichtete Yannik Wex von dem besonderen Moment in den heiligen Hallen des ...

Lesezeit für diesen Artikel (700 Wörter): 3 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.