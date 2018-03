Die Trainersuche liegt auf Eis: Alemannen-Interimscoach Björn Trinks im Interview

Der Schöneberger Björn Trinks hat die Suche nach seinem eigenen Nachfolger erst mal auf Eis gelegt. Als Sportlicher Leiter des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim bekleidet der frühere Coach von Karadeniz Bad Kreuznach in der Rückrunde auch das Amt des Interimstrainers der Kicker von der Waldstraße – eine Doppelbelastung, auf die Trinks eigentlich gerne verzichtet hätte. Im Interview erläutert der Allrounder, der einst sowohl als Keeper als auch als Torjäger im Kreis für Furore gesorgt hat, mit welchem Trainerteam er den Tabellenzehnten auf Kurs bringen will und welche Ziele er sich gesetzt hat.

Sie haben den Spieler Konstantin Sawin zum Assistenztrainer für die Rückrunde gemacht. Wie sind Sie auf ihn gekommen?

Erst mal ist es so, dass Konstantin aufgrund einer Bandscheibenverletzung leider weiterhin ausfällt. Wir waren in der Situation, dass wir das Trainerteam noch um eine Person erweitern wollten und haben dann mit Konstantin gesprochen. Er bringt für diese Position alles mit, hat ein hohes Standing in der Mannschaft und hat vor allen Dingen schon höherklassig gespielt, sogar in der Regionalliga. Es ist eine Entscheidung, die aus voller Überzeugung getroffen wurde.

Sie sind vor der Saison als Sportlicher Leiter bei der Alemannia angetreten und wollten aus zeitlichen Gründen eigentlich nicht mehr als Trainer arbeiten, müssen nun aber nach der Entlassung von Patrick Joerg bis zum Saisonende aushelfen. Wie kann Konstantin Sawin Sie vor diesem Hintergrund entlasten?

Es ist klar, dass ich versuchen werde, in jeder Trainingseinheit auf dem Platz zu stehen. Das ist mit viel Organisationsarbeit verbunden, ist aber natürlich auch der Anspruch an mich selbst. Es ist aber schon beruhigend zu wissen, dass wir jetzt so aufgestellt sind, dass nicht alles zusammenbricht, wenn mal jemand fehlt. Man darf in diesem Zusammenhang auch Frank Reichert (Torwarttrainer, Anm. d. Red.) nicht vergessen, dessen Rolle immer etwas untergeht. Es ist gewährleistet, dass von drei Trainern immer zwei da sein werden, und das ist eine gute Voraussetzung.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten Monaten so viel Spaß an der Aufgabe als Trainer eines Verbandsligisten entwickeln, dass Sie am Ende gar nicht mehr damit aufhören wollen?

Dass das so kommt, ist ausgeschlossen. Ich habe gar keine Ambitionen in diese Richtung. Auf Dauer kann ich der Rolle als Trainer nicht gerecht werden. Wenn mir morgen der genau richtige Mann über den Weg läuft für die Aufgabe als Trainer, ziehe ich mich sofort wieder zurück und konzentriere mich auf meine Arbeit als Sportlicher Leiter. Das ist allerdings leider nicht wahrscheinlich.

Wie hat sich die Trainersuche im Winter gestaltet?

Wir waren sehr aktiv, das Passende hat sich aber nicht ergeben. Die Leute, die vielleicht gepasst hätten, standen nicht zur Verfügung. Es muss ja unser Ziel sein, einen Mann zu holen, mit dem wir auch dauerhaft planen können. Das ist im Winter sehr schwierig. Deswegen haben wir die Trainersuche erst mal eingestellt und konzentrieren uns darauf, die Mannschaft gut vorzubereiten.

Welche Ziele haben Sie sich für die Rückrunde gesetzt?

Eine Platzierung habe ich mir nicht vorgenommen, das mache ich aber eigentlich nie. Es geht immer darum, alles für das nächste Spiel in die Waagschale zu werfen. Deswegen kann ich jetzt zum Beispiel auch noch nichts über den Pokal sagen, falls die Frage als nächstes gekommen wäre (der SV Alemannia Waldalgesheim gastiert zum Verbandspokal-Halbfinale am Mittwoch, 14. März, um 19.30 Uhr beim TSV Gau-Odernheim, Anm. d. Red.). Wir müssen harte Arbeit verrichten. Klar ist aber, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Alemannia am Ende absteigen wird.

