Das zurückliegende Auswärtsspiel der SG Hüffelsheim/ Niederhausen/Norheim in der Fußball-Landesliga endete mit einem Debakel – 0:11 beim SV Rodenbach. Am Sonntag um 15 Uhr treten die Hüffelsheimer wieder bei einem Top-Team an, auch der TSC Zweibrücken hat wie die Rodenbacher zu Hause sämtliche Partien gewonnen und in fünf Spielen 30 Treffer erzielt. „Ich hoffe natürlich, dass es kein zweites Rodenbach gibt“, sagt Helmut Beisiegel, der Trainer der Hüffelsheimer.

Seine Hoffnung wird genährt von der zwischen Rodenbach und Zweibrücken liegenden Partie. Beim 3:3 gegen die SF Bundenthal zeigte die SGH eine engagierte Leistung. „Wir müssen den gleichen Kampfgeist zeigen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (260 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.