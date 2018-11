Zwei Heimspiele in Folge stehen für den SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Verbandsliga an – zwei Möglichkeiten, wieder Konstanz in die Ergebnisse zu bekommen. Aus den ersten sieben Partien holten die Alemannen sechs Siege, aus den folgenden sieben Begegnungen nur noch zwei Dreier. Mit zwei Heimsiegen gegen den SV Morlautern am Samstag um 16 Uhr und gegen RWO Alzey am Freitag darauf könnten erstmals seit Anfang September wieder zwei Siege in Serie eingefahren werden.

„Zwei Heimspiele, das ist cool. Wir spielen auf unserem Terrain, dort, wo wir uns wohlfühlen“, sagt SVA-Trainer Aydin Ay. Das Entscheidende für ihn gegen die Morlauterer ist, den richtigen Mix ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.